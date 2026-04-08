ФК «Самбір–Нива-2» здобув перемогу в Одесі

Самбірсько-тернопільські футболісти були очевидними фаворитами цього поєдинку і вже на 6-й хвилині відкрили рахунок. Лехів віддав у штрафну, а М. Крамарчук пробив у дальній кут – 0:1. Після пропущеного голу одесити намагалися заграти активніше, але гості все ж володіли ініціативою і в одній із атак заробили одинадцятиметровий. Пенальті пробивав воротар «Ниви-2» А. Борис, який не зумів переграти свого колегу.

Після перерви господарі знову намагалися вирівняти рахунок, натомість на 71-й хвилині після подачі Дудіка ударом головою у ворота суперника відзначився Д. Дударєв – 0:2.

До кінця матчу рахунок так і не змінився.

Отже, після 21-го поєдинку «Самбір–Нива-2» має в активі 44 очки і продовжує займати 3-ю сходинку турнірної таблиці.

«Самбір–Нива-2» – «Реал Фарма» – 2:0 (1:0).

Голи: М. Крамарчук (6), Д. Дударєв (71).

Нереалізоване пенальті: А. Борис (20).

«Самбір–Нива-2»: А. Борис, М. Гайдук, М.-Л. Шута, В. Матусевич, Н. Ващишин, В. Садовнік (Д. Дударєв, 70), М. Кицун, М. Лехів (Романюк, 63), Ю. Пач, М. Крамарчук (Р. Посєвкін, 77), В. Мендрук (А. Дудік, 63) Заміна: О. Доброштан. Тренер – Роман Марич.

У 25-му турі «Самбір–Нива-2» прийматиме ФК «Куликів-Білка» зі Львівщини.

Фото: ФК «Реал Фарма»

Нагадуємо: «Самбір – Нива-2» з перемоги розпочала весняну частину чемпіонату.

Читайте також: «Нива» перемогою над «Чорноморцем» завершила тренувальні збори.