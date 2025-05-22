Фігурантку корупційних схем Оксану Лівик звільнили з Берегівського РТЦК наступного дня після повернення на посаду

Як стало відомо з власних джерел Оксана Лівик, яка раніше була причетна до корупційних схем, зокрема до видачі фальшивих медичних довідок для ухилянтів, повернулася до роботи в Берегівський РТЦК та СП, але вже наступного дня, 20 травня 2025 року, була звільнена та відправлена в резерв.

Це рішення було ухвалено Командуванням Сухопутних військ ЗСУ в рамках політики нульової толерантності до корупції, повідомили проінформовані джерела Правий берег.

Нагадаємо, 22 листопада 2024 року правоохоронці викрили злочинне угруповання, до якого входили шестеро осіб, включно з Оксаною Лівик, завідувачем психонаркологічного відділення Хустської лікарні та психіатром Виноградівської районної лікарні. Група за $10–14 тисяч видавала військовозобов’язаним фальшиві довідки від ВЛК про психічні розлади, що дозволяло зніматися з військового обліку. Лівик очолювала схему, координуючи дії посередників.

Попри підтвердження її ролі, суд призначив Лівик заставу в розмірі 211 тисяч гривень, що викликало обурення громадськості через невідповідність суми масштабам злочину. 16 січня 2025 року запобіжний захід було продовжено, але після затишшя в медіа з’явилася інформація про можливе повернення Лівик на посаду в Берегівському РТЦК.

Журналіст Віталій Глагола оприлюднив інформацію про спробу повернення Лівик, звернувшись до командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого з вимогою перевірити кадрові рішення в Берегівському РТЦК. «Як може людина, яка продавала “білий квиток” за тисячі доларів, далі працювати в системі?» – зазначив Глагола, додавши, що має дані про осіб, які сприяють уникненню покарання Лівик.

Завдяки розголосу та тиску громадськості Лівик була таки звільнена 20 травня 2025 року та відправлена в резерв, що підтвердили джерела в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Це рішення стало частиною політики нульової толерантності до корупції в армії.