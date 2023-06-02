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Фермер з Бережан перерахував шахраєві майже 100 000 гривень за міндобрива

02.06.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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До співробітників Бережанського відділу поліції звернувся місцевий фермер із заявою про шахрайські дії, вчинені щодо нього невідомою особою.

Підприємець замовив у фірми, яка начебто зареєстрована у Харкові, мінеральні добрива, однак постачальники не відправили йому товар і кошти не повернули.

Як встановили поліцейські, до підприємця зателефонував чоловік, який представився менеджером однієї із агрокомпаній, яка знаходиться у Харкові, та запропонував придбати у них міндобрива. Незнайомець скинув на електронну пошту фермера договір та рахунок. Відтак заявник перерахував зловмиснику майже 100 000 гривень. Аферист ще декілька разів виходив на зв’язок з потерпілим, «годував» його різними обіцянками. Проте домовленостей не виконав.

Відомості за даним фактом дізнавачі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство. Поліцейські вживають оперативно-розшукових заходів для розкриття злочину.

Правоохоронці застерігають: перед тим, як укладати договори та платити кошти варто ретельно перевірити, чи справді фірма зареєстрована, чи займається вона реалізацію саме того товару, який ви шукаєте, почитати відгуки. Намагайтеся купувати товар лише у перевірених постачальників і оплачуйте замовлення лише після отримання.

Джерело: Реально

Теги: поліція, шахрайство, фермер, мінеральні добрива

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