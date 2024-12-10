Епідситуація на Тернопільщині: знову зростає захворюваність на грип і ГРВІ

У Тернопільській області кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 4,4%. На ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 4753 людини, із них 56,7% – діти.

Про це розповіли в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

“За останній тиждень (02.12.–08.12.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 4,4% (4753 випадки проти 4550). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 56,7%, школярів – 64,5% від усіх захворілих дітей.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 5,8%, школярів – на 10,7%. Госпіталізовано за звітний тиждень 161 особа, із них 95 дітей.

Кількість госпіталізованих збільшилась у порівнянні з минулим тижнем на 23,8% (госпіталізовано 161 особа проти 130).

За звітний 49 тиждень зареєстровано 20 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,4% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня на 25% (20 випадків проти 16). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 дітей віком до 18 років зареєстровано не було,” – йдеться у повідомленні.

За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано.

З початку епідсезону щеплено проти грипу в області всього 3999 осіб.