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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 25 червня

24.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Оперативно

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25 червня на Тернопільщині з з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово. 

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“З 00:00 до 06:00 і з з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00 години обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки 7 масованих атак росіян по енергооб’єктах, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00  3 черга

00:00-02:00  5 черга

01:00-04:00  6 черга

02:00-05:00  2 черга

02:00-05:00  4 черга

04:00-07:00  1 черга

05:00-08:00  3 черга

07:00-09:00  5 черга

08:00-10:00  6 черга

09:00-11:00  4 черга

10:00-13:00  2 черга

11:00-14:00  1 черга

12:00-15:00  3 черга

13:00-16:00  5 черга

14:00-17:00  6 черга

15:00-18:00  4 черга

16:00-19:00  2 черга

17:00-20:00  1 черга

18:00-21:00  3 черга

19:00-22:00  5 черга

20:00-23:00  6 черга

21:00-23:00  4 черга

22:00-24:00  2 черга

23:00-24:00  1 черга

 

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.

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Теги: Тернопільська область, графік вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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