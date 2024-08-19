Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 20 серпня

У понеділок, 20 серпня, застосування погодинних вимкнень на Тернопільщині прогнозується з 16:00 до 24:00 год.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
“Завтра, 20 СЕРПНЯ, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується,” – інформують енергетики.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
16:00-19:00 3 черга
17:00-20:00 4 черга
19:00-22:00 5 черга
20:00-23:00 6 черга
23:00-24:00 1 черга
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.