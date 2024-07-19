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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 20 липня

19.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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На Тернопільщині 20 липня з 00:00 до 02:00 та з 05:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень , – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00  6 черга
➡️ 05:00-08:00  5 черга
➡️ 08:00-11:00  4 черга
➡️ 11:00-14:00  3 черга
➡️ 13:00-16:00  2 черга
➡️ 14:00-17:00  1 черга
➡️ 16:00-19:00  6 черга
➡️ 17:00-20:00  5 черга
➡️ 19:00-21:00  4 черга
➡️ 20:00-22:00  3 черга
➡️ 21:00-24:00  2 черга
➡️ 22:00-24:00  1 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Теги: Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго"

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