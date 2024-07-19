Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 20 липня

На Тернопільщині 20 липня з 00:00 до 02:00 та з 05:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень , – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00 6 черга

➡️ 05:00-08:00 5 черга

➡️ 08:00-11:00 4 черга

➡️ 11:00-14:00 3 черга

➡️ 13:00-16:00 2 черга

➡️ 14:00-17:00 1 черга

➡️ 16:00-19:00 6 черга

➡️ 17:00-20:00 5 черга

➡️ 19:00-21:00 4 черга

➡️ 20:00-22:00 3 черга

➡️ 21:00-24:00 2 черга

➡️ 22:00-24:00 1 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.