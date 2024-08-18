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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 19 серпня

18.08.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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 У понеділок, 19 серпня, застосування погодинних вимкнень на Тернопільщині прогнозується з 17:00 до 21:00 год. 

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень. Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку,” – зазначили в “Укренерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

17:00-19:00  1 черга
19:00-21:00  2 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Теги: світло, відключення світла, Тернопільщина актуально, АТ «Тернопільобленерго», вимкнення, графіки

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