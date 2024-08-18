Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 19 серпня

У понеділок, 19 серпня, застосування погодинних вимкнень на Тернопільщині прогнозується з 17:00 до 21:00 год.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень. Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку,” – зазначили в “Укренерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

17:00-19:00 1 черга

19:00-21:00 2 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.