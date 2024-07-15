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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 16 липня

15.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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На Тернопільщині 16 липня з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги, – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00  5 черга

➡️ 00:00-02:00  1 черга

➡️ 00:00-03:00  3 черга

➡️ 00:00-04:00  6 черга

➡️ 01:00-05:00  4 черга

➡️ 03:00-07:00  2 черга

➡️ 04:00-08:00  5 черга

➡️ 05:00-09:00  1 черга

➡️ 07:00-10:00  6 черга

➡️ 08:00-12:00  3 черга

➡️ 09:00-11:00  4 черга

➡️ 10:00-13:00  2 черга

➡️ 11:00-14:00  1 черга

➡️ 12:00-15:00  6 черга

➡️ 13:00-17:00  5 черга

➡️ 14:00-18:00  4 черга

➡️ 15:00-19:00  3 черга

➡️ 16:00-20:00  2 черга

➡️ 17:00-21:00  1 черга

➡️ 18:00-22:00  6 черга

➡️ 19:00-23:00  5 черга

➡️ 20:00-24:00  4 черга

➡️ 21:00-24:00 3 черга

➡️ 22:00-24:00 2 черга

➡️ 23:00-24:00 1 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

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Теги: Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго"

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