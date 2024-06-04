Дві тернополянки стали жертвами шахраїв: їх ошукали на 80 000 гривень

Шахраї виманили у двох мешканок Тернополя чималі кошти, представившись співробітниками банку.

Поліцейські з’ясували, що під час телефонної розмови зловмисник запевнив жінку в тому, що їй необхідно «захистити» свої гроші через якісь проблеми в банківській системі. Для цього вона має перерахувати кошти на тимчасовий «безпечний» рахунок, а коли проблема нібито буде вирішена, то гроші їй повернуться. Довірлива місцева жителька виконала всі вказівки. За деякий час потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку і лише тоді зрозуміла, що насправді спілкувалася з шахраєм. Як наслідок – втратила 60 тисяч гривень.

Від подібної афери постраждала також і 42-річна мешканка обласного центру. Вона назвала шахраям коди, які надійшли їй в смс-повідомлення і таким чином «поповнила» рахунок зловмисників на 22 000 гривень.

За фактами шахрайства слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи, аби встановити осіби зловмисників.