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Дві тернополянки стали жертвами шахраїв: їх ошукали на 80 000 гривень

04.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Шахраї виманили у двох мешканок Тернополя чималі кошти, представившись співробітниками банку. 

Поліцейські з’ясували, що під час телефонної розмови зловмисник запевнив жінку в тому, що їй необхідно «захистити» свої гроші через якісь проблеми в банківській системі. Для цього вона має перерахувати кошти на тимчасовий «безпечний» рахунок, а коли проблема нібито буде вирішена, то гроші їй повернуться. Довірлива місцева жителька виконала всі вказівки. За деякий час потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку і лише тоді зрозуміла, що насправді спілкувалася з шахраєм. Як наслідок – втратила 60 тисяч гривень.

Від подібної афери постраждала також і 42-річна мешканка обласного центру. Вона назвала шахраям коди, які надійшли їй в смс-повідомлення і таким чином «поповнила» рахунок зловмисників на 22 000 гривень.

За фактами шахрайства слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи, аби встановити осіби зловмисників.

Теги: Тернопіль, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, шахрайство на Тернопільщині, псевдобанкіри

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