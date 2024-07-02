Два мікрорайони Тернополя залишились без водопостачання

Сьогодні у Тернополі не буде води у мікрорайонах «Сонячний» і «Північний».

Аварійно-ремонтні роботи в районі вулиць Київська — Смакули, а також ремонтні роботи в районі вулиць Корольова та Сахарова.

Води не буде з 09:00 до 21:00 за адресами:

▫️вул. Мирона Тарнавського 7Б;

▫️вул. Олександра Смакули 1, 2;

▫️вул. Юрія Іллєнка 3А, 3Б, 3В;

▫️вул. Якима Яреми 8;

▫️вул. Київська 6, 6А, 6Б, 6В, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9Б, 9Г, 21, 23, 23А, 25.

Також води не буде з 09:00 до 18:00:

▫️вул. Академіка Корольова 3, 5, 10А, 10В, 12А;

▫️вул. Академіка Сахарова 8.