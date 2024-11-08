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ДТП на Тернопільщині: одна людина загинула, двоє в лікарні

08.11.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

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У ДТП на Теребовлянщині одна людина загинула, двох з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні.

Аварія трапилася 7 листопада близько 14:00. На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, а саме в селищі Дружба, зіткнулися Volkswagen T5 та Mercedes Benz Sprinter.

У результаті удару водій Volkswagen T5, 1958 року народження, загинув на місці події, пасажира з даного авто доправили до лікарні. Госпіталізувала бригада швидкої й кермувальника з Sprintera.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

 

Теги: ДТП, аварія, жертви

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