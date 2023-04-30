Дружина військового допомагає пораненим бійцям: історія волонтерки з Тернополя

Ольга каже, також планувала йти воювати, але вирішила залишитися і зайнятися волонтерством. Спочатку жінка збирала аптечки та військове спорядження для чоловіка і його побратимів.

“Я казала йому, що я піду з тобою. Але діти… Це було важко для усіх. Вирішила для себе, якщо я буду вдома, то буду максимально допомагати. Пригадую перші дні, коли треба було аптечки, амуніцію, нічого не було. Ніхто не знав. Спочатку я допомагала чоловікові, його друзям, діставати необхідні речі”.

У серпні чоловік Ольги отримав поранення. Після лікування та реабілітації повернувся на службу.

“Вони були і під Ізюмом, Краматорськ, Слов’янськ. В нього було поранення. Після порання він повернувся у Тернопіль. От місяць, як знову поїхав. Постійна тривога. Є дзвінок вранці. Ти трішечки розслабилася. Завжди коли питаю, то все добре. Він ніколи не хоче, щоб я переживала”.