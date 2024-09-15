Драма родини з Маріуполя

Молодший син Олексій одразу вирішив виїхати на контрольовану Україною територію, і йому це вдалось. Родина ж залишилась мешкати в підвалі. Так минув місяць.

Андрій був поруч з батьками, втім, через якийсь час заявив, що більше не може залишатись в оточеному місті, буде виїжджати. Хлопець вирушив у напрямку сусіднього міста, але зв’язок з ним обірвався.

Подружжя намагалося щось дізнатись про долю старшого сина, однак не вдалося. Коли Катерина та Сергій вийшли з підвалу — в місті вже панувала окупаційна влада. Через постійні бомбардування неможливо було залишатись, тож подружжя хотіло евакуюватися. Окупаційна влада дозволяла евакуацію лише на територію росії. Так подружжя опинилось в Санкт-Петербурзі.

Через постійні хвилювання та виснаження Сергій помер. Катерина отримала свідоцтво про смерть чоловіка, однак більше залишатися на території країни-агресорки жінка не могла. Свати допомогли Катерині виїхати спочатку до Польщі, а потім потрапити в Україну. Так жінка опинилася на Тернопільщині.

Оговтавшись від пережитого, Катерина стала на облік як внутрішньо переміщена особа. У Маріуполі в жінки залишився приватний будинок та земельна ділянка, які були оформлені на чоловіка.

Катерина хотіла успадкувати майно померлого. Молодший син відмовився від своєї частини спадку на користь матері, а от від старшого досі не було жодної звістки. Щоб дізнатися, як їй діяти в такій ситуації, жінка звернулась до Козівського бюро правничої допомоги.

У бюро Катерині пояснили, що за таких обставин єдиний вихід — визнати старшого сина, який є спадкоємцем частини майна, безвісно відсутнім. Зробити це можна в судовому порядку.

Доручили цю справу адвокату Володимиру Прийдуну, який співпрацює з системою БПД. Він вивчив документи та подав до суду позов про визнання сина Катерини безвісно відсутнім.

«Як докази відсутності сина Катерини ми надали лист Держприкордонслужби про те, що старший син не перетинав лінію розмежування з ТОТ, відповідь Козівської селищної ради про те, що інформація про Андрія відсутня, повідомлення з поліції про розшук хлопця як безвісно зниклої особи та покази свідка про те, що востаннє бачила Андрія, коли той вирушав в інше місто. Окрім того, визнання Андрія безвісно відсутнім допоможе Катерині успадкувати майно чоловіка в законному порядку», — коментує адвокат.

Суд розглянув справу та задовольнив позов – визнав Андрія безвісно відсутнім. Тепер Катерина зможе успадкувати будинок та земельну ділянку, повідомили у Козівському бюро правничої допомоги.