Дорожня техніка бореться із переметами на Тернопільщині

Проїзд автошляхами державного значення забезпечено. Снігоочисні роботи виконано згідно зі спеціальним алгоритмом воєнного часу: передусім очищають автошляхи з високою інтенсивністю руху, гуманітарні коридори, шляхи перевезення зброї.
У обласній службі автомобільних доріг просять водіїв врахувати контекст суворої економії ресурсів під час воєнного періоду та зважати на прогнози синоптиків:
☁️ 8 лютого, буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15º морозу, вдень 0 – 5º морозу.