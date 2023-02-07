07.02.2023 23:42

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Дорожня техніка бореться із переметами на Тернопільщині

07.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Господарка

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На Тернопільщині вже 4 день панує справжня зимова погода. Через сильний вітер на автошляхах утворюються перемети – кучугури снігу, наметені вітром поперек автошляхів. Для забезпечення проїзду та ліквідації переметів від ночі працюють підрядні організації Служби автомобільних доріг.

Проїзд автошляхами державного значення забезпечено. Снігоочисні роботи виконано згідно зі спеціальним алгоритмом воєнного часу: передусім очищають автошляхи з високою інтенсивністю руху, гуманітарні коридори, шляхи перевезення зброї.

У обласній службі автомобільних доріг просять водіїв врахувати контекст суворої економії ресурсів під час воєнного періоду та зважати на прогнози синоптиків:

☁️ 8 лютого, буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15º морозу, вдень 0 – 5º морозу.

Теги: новини, події, автошляхи Тернопільщини, служба автомобільних доріг у Тернопільській області

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