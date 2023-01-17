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Допоміг втекти за кордон військовозобов’язаному: затримали заступника голови ОТГ на Теребовлянщині (фото)

17.01.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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На Тернопільщині судитимуть заступника голови ОТГ, який за неправомірну вигоду сприяв військовозобов’язаному у виїзді за кордон.

За даними слідства, посадовець за 22 тисячі гривень обіцяв жителю Тернопільщини вирішити питання щодо внесення інформації до системи «Шлях» та сприяв йому у безперешкодному виїзді за кордон під час воєнного стану, повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Правоохоронці затримали посадовця під час одержання ним грошової винагороди. Його відсторонено від займаної посади.

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника голови однієї з ОТГ Тернопільського району, обвинуваченого в отриманні від місцевого мешканця 22 тис грн неправомірної вигоди за сприяння в незаконному переправленні через державний кордон України (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України).

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

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Теги: кримінал, заступник голови ОТГ

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