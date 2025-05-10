Донори Тернопільщини можуть отримати нагрудні знаки за здачу крові

Донори крові з Тернопільщини можуть отримати нагрудні знаки із серії «Твоя кров може воювати».

Про це розповіли у Тернопільському центрі служби крові.

Нагадаємо, з 1 липня 2024 року в Україні стартувала ініціатива, яка відзначає регулярних добровільних донорів цільної крові. В рамках національної кампанії «Твоя кров може воювати. Стань донором» розроблено та виготовлено серію оригінальних нагрудних знаків, які вручатимуться за систематичну безоплатну здачу крові.

Таку ініціативу реалізував Український центр трансплант-координації у співпраці з харківським художником Гамлетом Зіньківським.

Донори Тернопільщини також можуть долучитися до ініціативи та отримати один із спеціальних знаків:

«Пістолет» — за 3 послідовні донації;

«Граната» — за 5 послідовних донацій;

«Ракета» — за 7 послідовних донацій.

Кожен знак — це якісний металевий значок з індивідуальним пакуванням.

“Це не просто сувенір, а символ вдячності та визнання важливої ролі донорів у боротьбі за життя українських військових та цивільних. Ми вдячні кожному, хто приходить, здає кров і закликає до цього інших”, — наголосила завідувачка донорського центру Віра Монастирська.

Розрахунок послідовності донацій ведеться з 1 липня 2024 року.