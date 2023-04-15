Донька мера Тернополя придбала у США апартаменти за 380 000 доларів

Донька міського голови Тернополя Сергія Надала придбала чергову коштовну нерухомість у Маямі. Про це стало відомо з журналістського розслідування Politerno.

У журналістському розслідуванні «Особняк за $2 млн напередодні війни. Звідки у доньки Сергія Надала кошти на шикарне життя в Маямі» розповіли про те, що Анастасія Надал, після закінчення навчання у Швейцарії в престижному університет Glion Institute of Higher Education, переїхала до США. На узбережжі Карибського моря у Маямі дівчина вийшла заміж за Рубена Родрігеса, кубинця за національністю.

Родзинкою цього розслідування став куплений донькою тернопільського мера маєток вартістю 1 870 000 доларів, який вона придбала напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 18 лютого 2022 року.с

Спочатку Анастасія, а згодом і молода сім’я Родрігесів, орендувала апартаменти у кондомініумі «Mint». «Mint» – одна з трьох будівель комплексу Riverfront в районі Брікел у центрі Маямі. Інших два кондомініуми називаються «Ivy» та «The Wind».

Саме у «The Wind» 16 лютого 2023 року за 380 000 доларів Анастасія Родрігес придбала апартаменти №3315.

Під час купівлі цієї нерухомості своєю поштовою адресою Anastasiia Rodrigues вказала вище згаданий особняк. Нагадаємо адреса ранчо Hidden Palms – 7300 SW 77 AVE.

Як і у всіх попередніх операціях з нерухомістю інтереси Анастасії у даному придбанні представляла президент Morganaro Group Ніаан Морган. Зокрема, саме ця ріелтор продавала перше помешкання сім’ї Родрігесів – таунхауз у Pembroke Pines за адресою 634 NW 208th DR.

Також зазнається, що компанія FirstService Residential з обслуговування ОСББ, в якій працює Анастасія Родрігес, надає послуги кондомініуму «The Wind». Зокрема, її співробітники вказані як контактні особи щодо надання послуг жителям будинку.

Як і у випадку вересневого розслідування ЗМІ надали можливість Сергію Надалу прокоментувати зазначену інформацію. Людина, з якою журналісти контактували минулого разу, не відповіла на цю пропозицію.