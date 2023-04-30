Доброволець Еней з Тернополя готується до участі у бойових діях

Молодий тернополянин з позивним Еней готується до участі у бойових діях в складі штурмової бригади Нацполіції «Лють». До війська хлопця взяли не одразу.

Як перспективний тернополянин стає штурмовиком – читайте далі, пише “20 хвилин”.

Історію молодого і перспективного хлопця з Тернополя, який шукав кращої долі за кордоном, а тепер взяв до рук зброю, розповіли в Головному управлінні Нацполіції Тернопільської області.

В своєму інтерв’ю поліцейським під час військового вишколу у польових умовах Еней розповів, що будучи за кордоном, передчував війну. Щойно дізнався, що російські війська ввірвались на територію України, одразу разом з другом прийняли рішення повертатися додому. Зібрали собі військову екіпіровку і на початку березня вже прибули до Тернополя.

Коли я приїхав додому, ми з другом пішли у військкомат. Але так як у мене не було військового фаху, не проходив служби в армії, мені сказали, що зараз на фронті я не потрібен. Потрібні спеціалісти. Не хотіли пускати нас як гарматне м’ясо. Тому сказали, щоб ми готувились, працювали над собою, ходили на вишколи, допомагали всім, чим можемо, – розповідає Еней.

З тих пір хлопець долучився до волонтерства. Займався сортуванням та видачою гуманітарної допомоги, яка приїздила з-за кордону, всім, хто того потребував. Він не тримав у секреті те, що хотів брати участь у бойових діях. Тому як тільки знайомі дізнались про набір до Гвардії наступу, то розповіли товаришу про це.

Якось мені зателефонували і сказали, що є можливість потрапити до штурмової бригади «Лють». Я не довго роздумував. Практично одразу подав всі документи, які були необхідні. Буду відвертий, коли скажу, що сюди всі прийшли з мотивацією. Я багато спілкуюсь з хлопцями. Ми вже можна сказати – сім’я, один організм, який спільно працює, стараємось підтягувати один одного. Інструктори, які нас навчають, безумовно, є професіоналами, які брали участь у бойових діях. Це одразу видно. Головне, що вони нам дають таку базу, яка в подальшому стане у нагоді, – зазначає доброволець.

Родина тернополянина підтримала його вибір, хоча, звісно, переживають за те, через що доведеться пройти хлопцеві. Еней зізнається, що хоче брати безпосередню участь у бойових діях. Він так вбачає остаточну перемогу України: