До Тернополя завітала жінка, що знайома з багатьма послами іноземних держав і нашими президентами

Мова йде про відому в Україні Маргариту Лукечу, незабутні творчі зустрічі з якою відбулися днями у Тернополі. Приємно було і мені послухати інтелігентну, ерудовану, освідчену журналістку, економістку, етнографиню, культурно-громадську діячку і дуже талановиту поетесу та головного редактора міжнародного жіночого україно-угорського журналу «Єдина».

Маргариту Лукечу на Тернопіллі приймав також знаний громадський діяч, поет, літературознавець, член Національних спілок письменників України і НСЖУ, Спілки слов՚янських письменників України Володимир Барна разом з іншими творчими, ерудованими людьми. Такими, як лікар- фітотерапевт, керівник медичної клініки народної медицини «Барвінок», почесна професорка Віденського університету Марія Тройчак, заслужений художник України Микола Дмитрух, працівники Західно-українського національного університету, доктор економічних наук Неля Чорна, доцент Ярослав Русенко, методист у галузі профтехосвіти, музикант Степан Мацик, заслужений працівник культури, краєзнавць, автор понад 30 книг, реставратор Ігор Дуда, родина Михайла і Влодзі Лебедовичів, іншими.

Живе в Україні та Угорщині, але побувала у багатьох країнах світу

Пані Маргарита розповіла про свій цікавий життєвий та творчий шлях. Вона мала щастя у свій час побувати у багатьох країнах світу, зустрічати з безліччю цікавих людей міжнародного рівня, товаришувати та спілкуватися з багатьма відомими громадсько-політичними діячами нашої держави, представниками бізнесу, адже сама вела успішні бізнес-проекти.

У свій час працювала у газетах в Мукачево, Ужгороді, згодом багато років у Києві, у тому числі генеральним директором міжнародного інформаційного агентства „INTELNEWS”., на американському радіо «Свобода», тощо.

Як розповіла Маграрита Лукеча вона знайома зі всіма нашими президентами, але особливо близька з родиною Віктора Ющенка, якого вважає найпатріотичнішим серед інших, а також знайома з багатьма послами іноземних держав та їх дружинами. З ними не раз вела бесіди про жіночі секрети, культуру, літературу їх країн, звичаї, традиції тощо.

Журналістика то була робота,- каже творча жінка, як і бізнес-проекти, а от поезія, то музика душі і вона зі мною повсякчас. Часом машину зупиню, щоб записати якийсь неймовірний вірш, часом вночі рядок насниться. Колись не зважала, а тепер хвилі ці не пропускаю…

Бо це мить. Тому так і назвала одну з книг – «Мить»… Також є автором видань: «Промінь», «Олівець-розмалювець», “Під весільний вінець”, “Ми – символи”, “Сни”, “Прозріння”.

«Якщо ти молишся, ти розмовляєш з Богом, але якщо Бог хоче розмовляти з тобою, він диктує тобі вірші», — каже пані Маргарита. – Поезія, зазвичай, не визнає правил матеріального світу, але через них показує людині головні орієнтири буття. Любов і зло не можна виміряти, але їх можна відчути і завдяки слову передати від автора до читача.

За її словами, хоч і пройшла шлях від Мукачева до міжнародних проектів, але, побувавши у багатьох країнах світу чомусь згадує, як писала про традиції людей, що живуть високо у наших горах Карпатах. Ці люди до нині зберегли надбання минулого і не втратили зв’язку з природою – сонцем, місяцем, зорями, росяними ранками…

Вона член Спілки журналістів України і Міжнародної федерації журналістів. Для неї усе життя цікавими були і бізнес, і публіцистика, і проза. Але поезія – понад усе, тому пише:

«І кожен лист,

І кожен крок маляти

Благослови,

Пречиста Діво-Мати.

Навчи сміятись

І навчи прощати.

І сонця промінь

пропусти за ґрати.

Не час карати

І не час стогнати.

Зламати легше.

Важче – збудувати.»

Маргарита Лукеча на Тернопільщині мала зустрічі з молоддю та викладачами Педагогічного університету ім. В. Гнатюка, ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, Галицького коледжу ім. В. Чорновола, членами Спілки словянських письменників України, працівниками казнавчейства у Тернопільській області, обласної бібліотеки для дітей.

На фото: Маргарита Лукеча, Вололдимир Барна, Марія Тройчак; зустріч з творчою інтелігенцією Тернополя.