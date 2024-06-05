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До останнього подиху був вірним присязі: під час виконання бойового завдання загинув 30-річний Герой з Тернопільщини

05.06.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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На фронті Тернопільщина втратила 30-річного захисника Юрія Дударчука. Воїн віддав своє життя під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. 

Про важку непоправну втрату повідомили у Підволочиській селищній раді.

Юрій захищав Україну в лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

“Юрій до останнього подиху був вірним присязі на вірність українському народові.

Загинув виконуючи свій бойовий обов’язок на Запорізькому напрямку 31 травня 2024 року.

Щиро співчуваємо рідним, близьким захисника. Розділяємо біль та схиляємо голови у скорботі.

Вічна та світла йому пам’ять!

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні селищної ради.

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Юрій Дударчук

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