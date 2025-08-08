До лікарні на Тернопільщині потрапив неповнолітній мотоцикліст

До лікарні на Тернопільщині з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 15-річного хлопця. Травми неповнолітній отримав у дорожньо-транспортній пригоді. Про це медики повідомили на спецлінію “102”.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції, повідомляють правоохоронці. У ході перевірки стало відомо, що ще 6 серпня близько 21:40 у селі Різдвяни потерпілий, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням, впав з транспортного засобу та отримав травми.

Його госпіталізували. Триває перевірка.