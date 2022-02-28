Ряд українських біатлоністів, які не виступлять на останніх етапах Кубка світу цього сезону, можуть потрапити під оголошену Президентом країни Володимиром Зеленським загальну мобілізацію.

Так, зокрема, до лав збройних сил України призваний капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний. Не виключено, що військову форму одягнуть і інші біатлоністи національної команди. Також під призов потрапила Юлія Джима, яка має військове звання. 25 лютого Федерація біатлону України повідомила про те, що національна команда не візьме участь у завершальних етапах Кубка та Кубка IBU, які стартують 3 березня. Причиною відмови стала повномасштабна війна з Росією.

Ігор Дуда