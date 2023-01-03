До 8 років в’язниці – за викрадений велосипед

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує мешканцю Кременецького району 1979 року народження. Чоловік двічі чинив протиправне в районному центрі, повідомляють правоохоронці.

Оперативники територіального підрозділу поліції встановили, що спершу підозрюваний поцупив з магазину пляшку дороговартісного лікеру.

Натомість вже через декілька днів чоловік привласнив чужий велосипед. Власник залишив майно на сходовій клітці на декілька хвилин, цим й скористався крадій.

Поліцейські вишли на слід підозрюваного і довели його причетність до протиправного.

Наразі, триває досудове розслідування.

Варто зазначити, що крадіжки велотранспорту є досить поширинеми, томуп ропонуємо вам кілька варіантів найефективніших і реальних дій у разі крадіжки.

1. CТВОРІТЬ ШУМ.

Не соромлячись, зчиніть гвалт, чітко і голосно запитуючи оточуючих: “Ви не бачили, хто вкрав мій велосипед? Ось тут стояв … Ось же гади …”.

Звертайтеся голосно до кожного і до всіх відразу, звертаючи на себе увагу перехожих. Ви бачили, як створюють шум бабусі? Вони посилають сигнали обурення в ефір, привертаючи до себе увагу оточуючих.

☝️ Можливо, хтось із оточуючих бачив, і зможе описати злодія. Попросіть у цих людей телефон.

2. ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ 102.

Після цього набирайте 102 з мобільного телефону і викликайте поліцію на місце події. Наполягайте на їх прибутті.

3. ФОТО.

Зробіть пару знімків і відео з місця, де стояв ваш велосипед. Огляньте місце на предмет якихось доказів, може це уламки велозамком або інші предмети. Всі знайдені докази акуратно зберіть в пакетик, як роблять в детективних серіалах.

4. CТОРОННЯ ВІДЕОФІКСАЦІЯ.

Якщо велосипед вкрадений від магазину, зверніться до адміністрації з проханням показати запис з відеокамер.

Якщо пощастить – вам покажуть запис і навіть роздрукують на принтері стоп-кадри з особою злодія. Але можуть і відмовити в цьому, посилаючись на інструкцію та іншу бюрократію. Важливо, щоб ці записи були збережені, а потім їх зможе отримати поліція.

5. НАПИШІТЬ ЗАЯВУ В ПОЛІЦІЮ.

Після спроби отримати відеозапис можна з почуттям виконаного обов’язку … відправлятися додому. Зберіть будинку всі документи до велосипеда (які є), фотографії. Прихопіть свій паспорт і їдьте в поліцію для подачі заяви.

Так щоб наперне – роздрукуйте заяву в 2-х примірниках. Пишеться вона в довільній формі: хто ви, як все сталося, що вам відомо, які документи докладаєте до заяви. Подавати потрібно в канцелярії, де вам повинні поставити штамп на вашій копії та привласнити заявою вхідний номер.

З цього моменту поліція несе відповідальність за обробку вашої заяви. Дізнайтеся телефон, за яким згодом ви зможете дізнатися, який стан справ. На цьому Ваша оперативна частина дій закінчена, приступаємо до партизанської діяльності!

6. ПОСТИ В ФОРУМАХ.

“Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих” .

Так, ви можете сильно допомогти, часом навіть більше ніж поліція. Опублікуйте пост про зникнення вашого велосипеда на основних Велофорумах України. Майже на кожному Велофорум є гілка “Вкрали велосипед”.

Чим більше форумів охопите – тим краще. І не забудьте підписуватися на нові відповіді в темі, зробіть закладки і перевіряйте, що будуть писати.

У повідомленні про пропажу обов’язково вкажіть номер рами; фото велосипеда; його особливі прикмети; де, коли і за яких обставин його вкрали; що ви вже зробили самі; і ваші контакти.

Є ймовірність, що потенційний покупець вашого вкраденого велосипеда “проб’є” в інеті номер рами, побачить ваші пости, і вкаже вам на злочинця.

7. ІНФОРМУЄМО ЗНАЙОМИХ.

Розкажіть про свою біду і напишіть знайомим в мережі, з якими ви каталися і хто бачив ваш велосипед. Це підвищує шанси знайти. Крім того, можливо, ваші знайомі зі співчуття зроблять в сітці репост Вашого повідомлення.

8. СПЕЦІАЛЬНИЙ САЙТ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ВЕЛО-КРАДІЖКАМИ.

Відвідайте спеціальний ресурс по боротьбі з велосипедними крадіжками.

9. ДОШКИ ОГОЛОШЕНЬ.

Раз в тиждень перевіряйте на різних дошках оголошень ( Slando, Aukro, OLX), а також Велофорум пропозицію б/у велосипедів – можливо там «спливе» ваш байк.

10. ЗРОЗУМІТИ І ПРОБАЧИТИ.

Якщо нічого не допоможе – не турбуйтеся і відпустіть цей випадок в минуле. Головне – ваше здоров’я.

Поділіться порадами із друзями, які полюбляють велопрогулянки. І як то кажуть: ні цвяха вам, ні … злодія.