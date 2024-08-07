До 20 вересня на Тернопільщині заборонено ловити раків

Біологічне обґрунтування щодо термінів заборони надано Інститутом рибного господарства Національної академії аграрних наук України. З метою здійснення державного контролю за охороною річкових раків під час линьки Управлінням Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області видано відповідний наказ від 30 липня 2024 року № 68, яким заборонено вилов річкових раків в рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції раків у період їхньої другої линьки. Вона триває від кількох годин до однієї доби.

Проте період формування та зміцнення нового панцира може тривати від одного до півтора місяця. Причиною линьки раків є ріст та розвиток. Панцир у них надзвичайно міцний, він заважає повноцінно рости, тому процес його скидання є необхідним для розвитку особин. Під час линьки членистоногі скидають не лише панцир, а й хітинову оболонку очей та зябер. Линяють раки не у норах, а на відкритому просторі, тому в цей період вони менш всього захищені. Під час линьки раки малорухомі, що робить їх легкою здобиччю для браконьєрів.

За вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Окрім штрафу за кожен незаконно добутий екземпляр рака нараховуються збитки у розмірі 3 332 грн.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства України.

Якщо Ви помітили порушення – прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52-00-22, (097) 427-85-95 та (096) 655-87-58