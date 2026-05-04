«Дністер» не зіграє у фіналі Кубка України

29 квітня відбулися повторні поєдинки 1/2 фіналу Кубка України з футболу серед аматорських команд. В одному із них чемпіон України серед аматорів заліщицький «Дністер» вдома приймав сарненський «Маяк» з Рівненщини.

У першому поєдинку заліщицькі футболісти зазнали порізки з мінімальним рахунком 1:0, тож зберігали шанси на вихід до фіналу Кубка серед аматорів.

Вже на початку пергого тайму господарі поля заволоділи територіальною ініціативою і намагалися постійно тримати у напрузі захист гостей. Загострювали Бобик, Ландяк, Михайленко. Зрештою, активність футболістів «Дністра» принесла результат. На 17-й хвилині після подачі зі штафного від Тараса Червонецького Юрій Захарів головою відправив м’яч у ворота «Маяка» – 1:0, тим самим зрівнявши рахунок у двоматчевому протистоянні – 1:1. Здавалося, що «Дністер» без особливих зусиль дотисне суперників і господарі мали для цього чудові нагоди, варто б хоча би згадати удари у кркас воріт Назара Процика…

У другому таймі гості намагаючись вирівняти хід поєдинку застосовували пресинг і їхні атаки стали гострішими, мали також свої нагоди, щоби подвоїти рахунок й господарі. Проте жодній із команд не вдалося реалізувати свої моменти.

Додатковий час також завершився без результативних дій від обох команд. А от у серії пенальті більш влучнішими були гравці «Маяка», які у фіналі Кубка зустрінуться із лозівським «Авангардом» із Харківщини.

«Дністер» (Заліщики) – «Маяк» (Сарни) – 1:0 (1:0, додатковий час – 0:0, серія пенальті – 2:4).

Гол: Ю. Захарків (17).

Реалізовані пенальті у «Дністра»: С. Бацман, А. Малащук; нереалізовані – О. Тракало, Т. Червонецький.

«Дністер»: В. Кузняк (І. Кравець, 117), І. Кірієнко, С. Бацман, Т. Червонецький, А. Малащук, О. Тракало, Д. Бобик, М. Михайленко (А. Уманець, 100), Н. Процик (І. Дячинський, 73), М. Ландяк (О. Божко, 113), Ю. Захарків. Заміна: Д. Слободян, А. Колосков. Головний тренер – О. Краснопьоров.