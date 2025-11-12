«Дністер» на зимову перерву пішов пішов одноосібним лідером турнірної таблиці

8 листопада у десятому турі другого кола чемпіонату України серед аматорів у першій групі заліщицький «Дністер» в гостях зустрічався із СК «Коростень/Агро-Нива» (Житомирська область), а наступного дня великогаївський «Агрон» приймав ФК «Костопіль» (Рівненська область).

У суботу заліщицькі футболісти, без особливих зусиль, здолали одного із аутсайдерів турнірної таблиці забивши сім сухих м’ячів.

Розгром господарів, у поєдинку в якому беззаперечною перевагою володіли футболісти «Дністра», розпочав на 10-й хвилині Юрій Захарків, а вже через хвилину рахунок подвоїв Микита Михайленко. У першому таймі заліщицькі футболісти ще двічі розписалися у воротах СК «Коростень/Агро-Нива». На 13-й хвилині знову відзначився Захарків, а на 29-й Назар Процик – 0:4.

У другому таймі «Дністер» продовжував домінувати на футбольному полі, футболісти якого ще тричі засмутили вболівальників футболістів з Житомирщини. На 63-й хвилині п’ятий м’яч у ворота господарів відправив Микола Ландяк, на 67-й хвилині дубль на свій рахунок записав Михайленко, а остаточний рахунок на 79-й хвилині встановив Іван Дячинський. Тож впевнена перемога «Дністра» – 0:7.

СК «Коростень/Агро-Нива» – «ФК «Дністер» – 0:7 (0:4).

Голи: Ю. Захарків (10, 13), М. Михайленко (11, 67), Н. Процик (29), М. Ландяк (63), І. Дячинський (79).

У неділю «Агрон» досить несподівано не зміг перемогти футболістів з Рівненщини. Великогаївські футболісти володіли територіальною ініціативою на футбольному полі і цілком заслужено відкрили рахунок у першому таймі. На 34-й хвилині після розіграшу стандартну відзначився Ігор Кохман. Були моменти в «агроніців», щоби збільшувати рахунок, але перша частина так і звершилася мінімальною перевагою господарів.

У другій половині зустрічі «Агрон» продовжував володіти територіальною перевагою, але натомість гості зуміли зрівняти рахунок. Після виконання штрафного футболістами з Костополя, футболіст «Агрона» у своєму карному майданчику порушив правила й суддя призначив пенальті, який на 59-й хвилині реалізував Богдан Скоцький. Воротар «Агрона» Руслан Мазур вгадав напрямок удару, але не зміг дотягнутися до м’яча – 1:1. На 61-й хвилині гості могли виходити вперед, м’яч після удару їхнього гравця влучив у стійку воріт «Агрона».

Наприкінці зустрічі агронівці влаштували справжній штурм воріт «Костополя», але вирвати перемогу їм не вдалося. Тож у підсумку нічия – 1:1.

ФК «Агрон» – ФК «Костопіль» – 1:1 (1:0).

Голи: І. Кохман (34). – Б. Скоцький (59).

Після цих поєдинків «Дністер» із 22 заліковими пунктами очолює турнірну таблицю «Агрон» маючи в активі 18 очок і на один проведений матч менше на 2-му місці.

В одинадцятому турі другого кола, матчі якого заплановані на 4–5 квітня 2026 року «Дністер» прийматиме ФК «Миколаїв» (Львівська область), а «Агрон» в гостях зустрінеться із ФК «Тростянець» (Волинська область).