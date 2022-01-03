У німецькому Рупольдингу розіграли медалі останнього старту календарного року – «Різдвяної гонки». Біатлоністи збірної України Юлія Джима та тернополянин Дмитро Підручний невдало виступили на змаганнях.

У мас-старті Джима і Підручний, будучи одними з головних фаворитів гонки, з сімома колами штрафу посіли друге місце, поступившись німецьким біатлоністам одну хвилину та 16 секунд.

На старті гонки переслідування титулований український дует програвав лідерам 39 секунд, незабаром відставання скоротилося до мінімуму, проте на стрільбі лежачи Дмитро Підручний зробив чотири промахи та відкинув команду далеко за межі топ-3.

В результаті Джима та Підручний фінішували лише на восьмому місці через дві хвилини та 27 секунд після переможців «Різдвяної гонки» з Австрії.

13 штрафних кіл українців стали найгіршим показником виставкової гонки у Рупольдингу.

Тим часом 6–9 січня у німецькому Оберхофі відбудеться черговий етап Кубка світу. Розклад змагань: спринт (чоловіки, 10 км) – 6 січня (14:15), спринт (жінки, 7,5 км) – 7 січня (14:15), змішана естафета – 8 січня (12:15), одиночна змішана естафета – 8 січня (14:15), гонка переслідування (чоловіки, 12,5 км) – 9 січня (12:30), гонка переслідування (жінки, 10 км) – 9 січня (14:45).