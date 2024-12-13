У Тернополі для військових потрібні донори усіх груп крові

Тернопільський обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові (усі групи крові) для військовослужбовців Збройних Сил України, тернополян закликають прийти у центр переливання крові, щоб допомогти військовим.

Про це повідомили на сторінці установи у соцмережах.

Центр переливання крові працює з 8.00 до 13.00 за адресою – Клінічна, 8.

Тернопільський обласний центр служби крові приймає донорів з будь-яким місцем реєстрації. Для кроводачі донорам потрібно мати з собою паспорт (якщо це ID-картка – то довідку про місце реєстрації).

Телефони для довідок – приймальня – +38 (0352) 52-52-12, реєстратура – +380661214073

Важливо – донор має мати вагу не менше 50 кг.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

За 72 години до донації не вживайте ліки. За 48 годин до процедури відмовтеся від спиртних напоїв. Дотримуйтеся дієти – вона виключає молочні продукти, яйця, жирне м’ясо, фастфуд, напівфабрикати тощо. Основа цієї дієти — вуглеводи: каші, хліб, макарони, варена або печена картопля, фрукти та овочі, нежирні ласощі (печиво, солодкі сухарики).