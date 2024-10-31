Для пенсіонерів без достатньої кількості стажу передбачена соціальна допомога

Який розмір соціальної пенсії у 2024 році?

Варто нагадати, що зараз українці мають право вийти на пенсію після досягнення 60, 63 та 65 років, залежно від кількості набутого страхового стажу.

Згідно із законодавством, 2024 року на пенсію можна вийти:

у 60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;

у 63 роки — за наявності не менше 21 року страхового стажу;

у 65 років — за наявності 15 років страхового стажу.

За наявності менш ніж 15 років страхового стажу можна розраховувати на отримання соціальної пенсії.

Соціальна пенсія, якщо не вистачає стажу

Українським громадянам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, виплачується тимчасова допомога або соціальна пенсія.

Процедура призначення грошової допомоги регламентована Постановою КМУ № 1098 від 27.12.2017 “Про Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”.

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Розмір соціальної пенсії

Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 гривня) та середнім місячним доходом сім’ї на людину за останні шість місяців. Соціальна пенсія має обмеження, її розмір не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, а це 3028 гривень.

Документи, які необхідні для призначення соціальної допомоги

Щоб отримувати тимчасову державну допомогу, людина повинна звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки або фактичного проживання. У разі оформлення пенсії не за пропискою потрібно додати довідку про неотримання такої допомоги в Управлінні праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Для оформлення соціальної пенсії потрібно з відповідною заявою надати: