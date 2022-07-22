Народні депутати проголосували за покращення фінансового забезпечення.

Зокрема, за рахунок надходжень до бюджету від міжнародної допомоги їм виплачуватимуть надбавки, повідомляє Мінфін.

Авторами проєкту виступають речник Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, віцеспікер Олена Кондратюк, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а також депутати різних фракцій: Ірина Геращенко, Сергій Соболєв, Юлія Клименко.

Ухвалений законопроєкт також пропонує встановити розмір посадового окладу для народних депутатів України, які тимчасово не входять до складу комітетів Верховної Ради України.