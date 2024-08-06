Депутати облради звільнили Михайла Головка вдруге. Чи повториться ситуація втретє?

Судово-депутатська епопея на Тернопіллі триває. Михайло Головко 1 серпня через суд поновився на посаді голови Тернопільської обласної ради і у той же день обласні депутати його звільнили. Тобто ще не встигли поновити на роботі, як уже знов звільнили шляхом таємного голосування.

Депутати Тернопільської облради о 14 годині 1 серпня зібралися на друге пленарне засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання. Сесійне засідання традиційно розпочали хвилиною мовчання, вшановуючи пам’ять воїнів, які віддали життя за незалежність України.

Після зачитання порядку денного виконувач обов’язків голови облради Володимир Болєщук оголосив рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова щодо поновлення Головка Михайла Йосифовича на посаді голови облради.

Після цього депутат фракції «Слуга народу» Денис Милий вніс до порядку денного питання про повторне звільнення голови обласної ради Михайла Головка. Депутати підтримали проєкт, а саме голосування за звільнення М.Й. Головка зробили таємним. Після підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати – участь у голосуванні взяли 40 депутатів, усі сорок проголосували за звільнення.

Якщо все пройшло з дотриманням певних процедур, то одне. А от якщо ні, то Михайло Головко знову зможе звертатися до суду і поновлюватися на роботі.

Треба наголосити, що його звільнення-поновлення мають не лише політичний, корупційний, емоційний, чи ще якийсь там характер. Але й супроводжуються значними витратами, що лягають на обласний бюджет, а це наші з вами податки та відрахування.

Відтак за рішенням суду, а Михайло Головко 1 серпня виграв апеляцію у Восьмому апеляційному адміністративному суді Львова стосовно свого звільнення з посади голови облради. Суд постановив поновити М.Й.Головка на посаді і виплатити йому компенсацію за вимушений прогул у розмірі 591,024 грн без утримання податку на доходи фізичних осіб та інших обов’язкових платежів.

Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова набрала законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

І наостанок – на сайті Тернопільської обласної ради зявилася інформація під назвою «До уваги членів президії Тернопільської обласної ради». У ній йдеться, що 5 серпня 2024 року о 10:00 год. в адмінбудинку Тернопільської обласної ради) відбудеться засідання президії Тернопільської обласної ради сьомого скликання.

На розгляд президії пропонується винести кілька питань, у тому числі про розгляд заяви Головка Михайла Йосифовича від 2 серпня 2024 року. Це ж питання планують розглянути й на сесії обласної ради, що запланована на 6 серпня.

І знову чергова колізія. Як йдеться на одному з інформаційних сайтів, коли Головко 2 серпня приніс рішення суду про поновлення на посаді в канцелярію обласної ради, йому зробили запис у трудовій книжці про поновлення на роботі і зразу ж звільнили із займаної посади у звʼязку з рішенням про звільнення від 1 серпня. Виходить, що Михайла Головка звільнили ще до його поновлення.

Кому це на руку? Невже хтось зацікавлений, щоб Михайло Йосипович виграв і наступний суд та повернув собі знову кругленьку суму за вимушені прогули?

Дехто каже, що все вірно, треба його звільнити, адже Михайло Йосифович фігурує у справі про хабар. Це справді так. Але поки що його вина у суді не доведена.

Чи може таким чином хтось бореться за владу, хоче зайняти крісло голови обласної ради на постійній основі?

Відтак на 6 серпня запланована сесія обласної ради. Але якщо головою облради сьогодні є Михайло Головко, то це він повинен підписувати розпорядження про скликання сесії. А якщо він вже не є головою обласної ради, то неможливо повторно голосувати за його звільнення. Бо як звільняти працівника, який уже не працює і є звільненим?…

Далі буде…

Сьогодні тернопільський правозахисник прокоментував Суспільному про голосування за звільнення Михайла Головка.