Депутатів Тернопільської міської ради скликають на позачергову сесію

Позачергова двадцять перша сесія міської ради відбудеться 19 грудня. Розпорядження про скликання пленарного засідання видав міський голова Сергій Надал.

Пройде воно у режимі відеоконференції. Початок сесії о 10.00, пише За Збручем.

В орієнтовному порядку денному є більше сорока проектів рішень. Традиційно на грудневій сесії розглядають важливі фінансові питання – внесення змін до бюджету на поточний рік та прийняття бюджету на рік наступний. Також є багато проектів, які стосуються розгляду міських програм. Так, цього разу є програми до яких необхідно внести зміни, продовжити термін їхньої дії та внести зміни і доповнення та програми, які необхідно затвердити.

Депутати також розглянуть проекти рішень:

«Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради»

«Про план роботи Тернопільської міської ради на 2023 рік»

«Про затвердження графіку звітів перед громадою за 2022 рік діяльності депутатів Тернопільської міської ради».

Окрім цього, заплановано внести зміни до рішення «Про взаємовідносини з територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг». Запропонують депутатам внести зміни до статутів комунальних підприємств «Еней», «Тернопільелектротранс», «Міськавтотранс», «Масив». Також внесуть доповнення до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.

На сесії 14 листопада депутати дали дозвіл на поділ земельної ділянки ТОВ «Поділля-цукор». Частина земель буде передана у власність міста для будівництва житла для переселенців. А на цій сесії мають розглянути проект рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою вул. Микулинецька, 116 ТОВ «Поділля-цукор».