Денис ледь не втратив власне щастя

Діана закінчила медінститут, проте за фахом не працювала. Влаштувалась у супермаркеті. Якось до неї завітав приємний чоловік бальзаківського віку, сивина йому личила.

Порадьте хороший одеколон для колеги.

Діана відразу задала кілька професійних запитань про вподобання запахів його товариша.

Та не знаю, давайте щось якісне, з відомої фірми.

Запакувати красиво чи ні?

Зробіть все на найвищому рівні. Згадав, що колега любить синій колір.

А наступного дня кур’єр їй просто на робоче місце доставив шикарний букет. Там була записка: «Чарівній пані від Дениса Вікторовича. З парфумами ви вгадали».

Через день їй надходили вишукані і приємні дрібнички: брошка, рукавички, сумочка від «Gucci».

Тепер їй заздрили усі жіночки-продавчині із сусідніх відділів.

Діано, і чим ти його зачарувала? – допитувались сороки.

Так тривало днів десять. Аж поки до неї знову прийшов Денис Вікторович.

Вітаю, Діано, – загадково усміхався він.

А ви вмієте здивувати і зачарувати жінку.

З того часу обоє почали зустрічатись.

Чи не бентежить тебе різниця у віці? – якось запитав її чоловік.

Абсолютно. Мені 25, тобі 53. Подумаєш, в цьому немає жодних проблем. Але чому досі ти не одружений? Багатий, красивий, успішний. Чи ти приховуєш, що розлучений і маєш онуків?

У мене життєві принципи, від яких не відступлю, я проти безтолкового штампу в паспорті. Лише вільні стосунки, та й не дуже люблю вередливих дітей. Ніколи не буду чиєюсь власністю. А як у тебе з особистим життям? Чому ти, така приваблива і мила молода жінка, самотня, без бойфренда?

Був один гітарист. Але у нього ще вітер в голові. Роботи постійної не мав і характер має препаршивий. Тому ми розійшлись, залишились друзями. Він і досі зрідка телефонує, питається, як у мене справи.

Так тривало два роки. Діана часто залишалась ночувати у його приватному заміському будинку. Любила плавати у басейні і готувати прості домашні страви. Денис був бізнесменом, частенько їздив у закордонні відрядження. Робив Діані коштовні подарунки і казав, що життя прекрасне. Йому більше нічого не потрібно в цьому світі.

Проте Діана з кожним днем відчувала, що все більше закохується в нього. Вона вже не уявляла себе без Дениса. Одного разу зізналась у своїх почуттях:

Любий, а ти знаєш, я настільки звикла до тебе, що аж лячно стає, коли думаю, як взагалі обходилась без твоїх обіймів і уваги. Ти – мій горном щастя.

Як, як ти мене назвала? – реготав Денис. – Обережно з такими словами. Головне – надто не прив’язуватись один до одного.

І якось Діана таки вибухнула:

Ти у фейсбуці на своїй сторінці фото виклав якоїсь панянки. Чому вона так близько стоїть біля тебе і шкіриться. Між вами щось було?

Так, було. Ми ж домовились про все.

Діана опісля плакала, ридала і випалила:

Мені 27 минуло, саме час про дітей замислитися. Якщо ми все одно рано чи пізно розійдемось, тоді прощавай.

Як хочеш, – відповів Денис байдужим тоном.

А вона думала, він її не відпустить, благатиме, щоб залишилась. Як же вона помилялась…

Згодом у Діани почалось безсоння, почувалась геть спустошеною. На душі було просто кепсько. Заплющувала очі і бачила Дениса. Думками постійно поверталася в його помешкання. Їй так не вистачало коханого, що аж дихати було важко.

Ще й квартира її була в іпотеці. Якось зайшла в банк, касирка видала приємну новину:

А ваш кредит погашений.

Як це взагалі можливо? – не розуміла вона.

Ось, його сплатив Денис Вікторович.

Ввечері відразу зателефонувала йому, щиро подякувала.

Ну, хоч щось хороше зробив на згадку про себе.

Попереду знову була безсонна ніч і мокра подушка від рясних сліз.

Минуло кілька днів. Щойно звечоріло, у її двері тихо постукали. «Денис», – миттю подумала Діана і кинулась зустрічати його. Але на порозі стояв її колишній – Толик.

Слухавки не береш, – казав він. – У тебе щось трапилось? Очі на мокрому місці.

Пусте, проходь. Болючі почуття з часом минуть, серце заспокоїться.

А я змінився в хороший бік і зрозумів, що лише тебе по-справжньому кохаю. Може, почнемо все спочатку?

Давай спробуємо, – машинально відповіла Діана. Адже хотіла будь-що позбутися болю, який роз’їдав зсередини.

Через кілька місяців вони вже планували одружитися. Та буквально за два тижні до весілля на роботу до Діни несподівано заявився Денис.

Скучив, не хочу тебе втратити. Прийми букет і вибачення, – казав тремтячим голосом чоловік.

Він став на одне коліно і простягнув каблучку.

Виходь за мене заміж, будь ласка.

А як же вільні стосунки і твої принципи?

До біса принципи.

А діти? – не вгавала із запитаннями Діана.

Треба продовжити рід і бізнес комусь передати. До мене нарешті дійшло, що ми – два гормони одного великого щастя…

Оксана ВОЛОШИНА