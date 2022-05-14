Під час повномасштабної війни виявилася надзвичайно велика спайка між українськими військовими та цивільними. У такому масштабі, в таких розмірах її раніше не було.

Величезна кількість спецоперацій закінчилась успішно саме через цивільних, які допомагали, корегували, зустрічали та показували. Про це повідомив екскомандир полку Максим Жорін.

“Дуже складними були процеси, коли, наприклад, у Бучі від нас відрізало декілька поранених бійців і звичайні цивільні їх знайшли, ховали у себе вдома, надавали медичну допомогу. Вони вийшли з нами на зв’язок і чітко розуміли, що якщо про це дізнаються, вони не виживуть”, – пояснив Максим Жорін.

Він додав, що люди абсолютно не знали наших військових. Вони розуміли тільки одне – це українські воїни. Цивільні, які, ризикуючи своїми життями, своєю долею, переховували їх, надавали медичну допомогу, а потім ще й допомагали їх звідти вивезти.

Крім того, Максим Жорін акцентував, що майже у всіх випадках, де є така можливість, місцеві допомагають українським захисникам.