«Цитати з Біблії і гроші на храми Тернополя»: наказовий тон в соцмережі прихильників московського патріархату

До редакції “Газети Місто” звернувся читач і надіслав скріншоти листування, яке розпочалося із нав’язливого запрошення у друзі. Людина, яка вела переписку, в наказовій формі пропонувала долучитися «до друзів», бо «у нас щодня цитати з Біблії».

На перший погляд — звичайна релігійна ініціатива. Але після короткого аналізу змісту каналу цього чоловіка виявилися тривожні деталі. По-перше, автор не приховує своєї моливої приналежності до московського патріархату. По-друге, в описі зазначено: «70% від доходу каналу піде на будівництво храмів м.Тернополя».

Виникає логічне питання — про які храми йдеться? У Тернополі офіційно діють громади ПЦУ та УГКЦ. Будівництво релігійних споруд — справа прозора лише тоді, коли її координують офіційні громади, а не канали в ютубі і зі збіром коштів.

Ще один момент — присутність російської мови. Цитати з Біблії, звернення до підписників, навіть частина дописів — все це публікується мовою держави, яка щодня вбиває українських цивільних.

Замість слів співчуття щодо загиблих від російських обстрілів, канал щедро роздає цитати зі Старого Заповіту російською.

Скільки саме храмів у Тернополі вже отримали його обіцяні 70% доходів? І яка частка пішла, скажімо, на допомогу ЗСУ?

Чи, можливо, його «біблійна місія» має іншу ціль — під виглядом духовного контенту зібрати гроші, прорекламувати МП і ще раз просунути мову ворога в український інфопростір?

І головне — яке його ставлення до того, що росія щодня знищує наші міста, калічить і вбиває дітей, а він у цей час агресивно нав’язується в друзі з російськомовними цитатами?

Від редакції. Якщо хтось тут упізнав себе – то редакція дасть можливість на коментар і пояснення.