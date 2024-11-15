Цієї ночі на Тернопільщині збили ворожі цілі: працювало ППО

У ніч проти 15 листопада ворог знову атакував країну, на Тернопільщині наші воїни знищили дві ворожі цілі.

Противник завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря. Також атакував країну 29-ма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ у РФ, повідомили вранці Повітряні сили ЗСУ.

“Станом на 8:30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БпЛА. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях”, – сказано в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян.

“Потерпілим надається допомога. Не ігноруйте повітряну тривогу, бережіть себе та рідних”, – закликали військові.