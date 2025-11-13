Центр протидії дезінформації пояснив санкції проти Міндіча та Цукермана: блокування активів діє незалежно від громадянства

У мережі поширюються численні маніпуляції щодо санкцій Ради національної безпеки і оборони України, накладених на двох фігурантів розслідування Національного антикорупційного бюро. Через це Центр протидії дезінформації оприлюднив роз’яснення, щоб усунути спекуляції та неточності.

Як зазначив Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, рішення РНБО передбачає повний стандартний пакет санкцій. Він включає блокування активів на території України. Обмеження діють незалежно від громадянства осіб, до яких їх застосовано.

«Строк застосування санкцій — три роки (а для позбавлення нагород — безстроково). Заборони на в’їзд немає. Стандартний набір і строк санкцій, включно з повним блокуванням активів (миттєвий ефект). Застосовано до осіб з підтвердженим іноземним громадянством», — повідомив Владислав Власюк.

За словами Власюка, зазначення іноземного громадянства осіб у рішенні дозволяє проводити оперативне блокування їхніх активів у іноземних юрисдикціях. Це робиться для того, щоб санкції мали не лише український, а й міжнародний ефект.

Реальне блокування, а не формальність Центр протидії дезінформації наголосив, що твердження про нібито недієвість санкцій або про те, що вони «не стосуються українського майна», є неправдивими.

«Санкції реально блокують активи в Україні. Твердження про те, що вони “не діють на українське майно” — це маніпуляції, які не відповідають дійсності», — зазначили у Центрі.

Джерело: Центр протидії дезінформації