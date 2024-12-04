Чи залишать приміщення мистецького коледжу студентам?

Останнім часом у Тернополі розгорілися баталії щодо приміщення мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької , що знаходиться у центрі міста. Адже його можуть передати ветеранам.

Усе почалося з того, що на сесії обласної ради, яка відбулася 29 жовтня 2024 р., депутат обласної ради Василь Деревляний запропонував передати один з корпусів Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької для влаштування Будинку ветеранів. Сама ідея добра, як кажуть, на часі, бо демобілізовані, поранені військові, члени їх сімей, представники громадських організацій, волонтери потребують не тільки медичної реабілітації, а й моральної, юридичної підтримки, спілкування, напрацювання різних цікавих ідей для ще військових днів, і для мирних, на які всі ми так чекаємо.

Але й творчі молоді люди, педагоги у ці складні дні хочуть відчувати підтримку та захист від держави не за залишковим принципом.

Приміщення у центрі Тернополя – ласий кусень

У корпусі біля драмтеатру в обласному центрі донедавна розміщувалася обласна телерадіокомпанія, відтак Суспільне телебачення. Тут було багато працівників, спеціальної техніки та апаратури. На жаль, але я мушу це констатувати, на рівні держави журналістика занепадає, як у свій час останні місця у рейтингах на ринку праці, а отже й оплаті праці було відведено працівникам галузі культури – у клубах, бібліотеках, тощо. Тепер така доля спіткала й журналістику. А школа, адже маємо і інформаційну війну також. Про це чомусь вирішили підзабути.

Таким чином відбулося роздержавлення преси і інші процеси у ЗМІ, що значно вплинуло на матеріально-технічну базу. Негативний шлейф вседозволеності щодо його величності Слова маємо і у соцмережах. Це призводить до меншої затребуваності журналістів, чесних, об’єктивних публікацій та телесюжетів.

Таким чином і це приміщення опустіло. Його два роки тому депутати обласної ради передали в користування мистецькому коледжу імені Соломії Крушельницької , що також не погано. Принаймні, нікому його не вдалося «хапнути» , як звикли казати у народі. Адже приміщення і земля у центрі Тернополя – ласий кусень. На такий завжди знайдуться охочі покласти око.

Але для мистецького коледжу приміщення у Тернополі на бульварі Шевченка, 17 привабливе і тим, що має велику залу для концертів.

У коледжі навчається у межах 300 студентів в чотирьох корпусах. Днями вони вийшли на протест, аби їм і надалі залишили цей навчальний корпус. Хоча приміщення наче б і не планували сповна віддавати ветеранам, а поєднати ветеранську і навчальні лінії життєдіяльності.

Думки з приводу

Виконувач обов’язків директора мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької Сергій Маловічко: «Колектив дізнався, що депутати обласної ради хочуть забрати будівлю. Зокрема йшла мова про передачу в оренду нашого нового корпусу управлінню з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації. Ми провели збори студентів, їхніх батьків та викладачів коледжу, щоб не втрачати це приміщення. Вважаю, ідею розмістити в одній будівлі і ветеранський простір, і мистецький коледж поспішним рішенням».

Викладач мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької Андрій Мазепа: “Тут є концертний зал Тернопільського мистецького фахового коледжу. Це перший зал, в якому студенти можуть демонструвати свої вміння, проводити концерти. Ми провели вже близько 20 концертів за той короткий період, коли ми розпоряджаємося цим приміщенням.

Ця сцена — єдина в Тернополі, яка може повноцінно розмістити оркестр. Тут може розміститись і народний оркестр, і симфонічний, і духовий. В нас був дуже крутий проєкт “Меса-танго”, який об’єднував в собі оркестр, хор і солістів. 90 людей на сцені і 460 людей в залі. Ця сцена дійсно велика. Ті зали, які в нас були до того вміщають до 50 людей разом з глядачами.”.

Викладач коледжу Андрій Голодрига: «У будівлі є багато приміщень, які технічно облаштовані саме під потреби мистецького коледжу. У нас в коледжі функціонує понад 20 колективів і програма в нас міняється дуже часто. Раніше в нас не було можливості це все професійно записувати, зараз ми ці умови маємо».

Голова студентського парламенту Павло Яворський: «Приміщення відкрило для нас дуже багато можливостей, зокрема великої сцени. Ми дуже цінуємо цей корпус, бо зал є дуже акустичним і дає можливість показати себе як сольно, так і колективно».

Депутат обласної ради, голова ради ветеранів Олег Любінський. “До нас звернулися наші побратими, ветерани, військові з військової профспілки, з громадських організацій. Так, як в нас в Тернопільській обласній раді є понад десять депутатів, які воювали, чи ще воюють на фронті. Звернулися до нас і ми прийняли дуже позитивно, що потрібно десь збиратися, треба створювати ветеранський простір. Потрібно десь було знайти приміщення. Це приміщення на бульварі Шевченка 17. Ми пішли в це приміщення, нам його відкрили, ми пройшлися по цьому приміщенню, воно має достатньо площі, прекрасний актовий зал. Воно розташоване в центрі і це буде зручно, доступно для ветеранів, близько залізничний вокзал. Якщо це приміщення передадуть ветеранському руху, ми як ветерани його б звичайно довели до ладу”.

До слова, у Тернопільському прес-клубі днями відбулася пресконференція, присвячена перипетіям навколо приміщення на бульварі Тараса Шевченка у Тернополі.

Гостями прес-клубу були: Олег Любінський – голова Ради ветеранів Тернопільської області Іван Бугай – депутат Тернопільської обласної ради Дмитро Харчук – ветеран, учасник бойових дій, Сергій Маловічко – в.о. директора Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, Раїса Плетена – волонтерка,інші.

Євген Степанов, голова Тернопільську обласної профспілки УБД : «Хотілося б розмістити в одній будівлі кабінети громадських організацій і спеціалістів, які будуть допомагати ветеранам. Це психологи, юристи, фахівці з працевлаштування. Тому ми звернулися до обласної ради щодо питання розміщення ветеранського простору і створення комунального підприємства “Тернопільський обласний дім ветеранів”.

Питання знаходження в одному приміщенні ветеранів війни і дітей, які займаються музикою, може піти на користь і бійцям, і 30 громадським ветеранським організаціям і патріотичному вихованню студентів.

Ще такі позиції та пропозиції

Голова Тернопільської військової адміністрації В’ячеслав Негода пропонує обласній раді знайти інше приміщення для ветеранів і не зазіхати на приміщення мистецького коледжу.

Він зазначив, що дана будівля є комунальною власністю Тернопільської обласної ради, і коледж також є комунальною установою, власником і засновником якої є Тернопільська обласна рада,

Враховуючи чисельні звернення і негативну реакцію колективу Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької на ініціативу депутата обласної ради, Тернопільська обласна військова адміністрація надіслала лист до обласної ради, у якому зазначено, що даний навчальний корпус внесено до Єдиної державної бази з питань освіти і відноситься до переліку об’єктів матеріально-технічної бази закладу для провадження освітньої діяльності (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.06.2023) і його не можуть вилучити без попереднього погодження з Міністерством освіти та науки та самим коледжом.

Обласна військова адміністрація неодноразово озвучувала свою пропозицію про термінове вирішення питання з приміщенням для розміщення установи, на яку буде покладено функції з утворення ветеранських просторів у громадах області, в тому числі фінансування діяльності помічників ветеранів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. Розраховуємо, що обласною радою будуть розглянуті інші пропозиції щодо розміщення ветеранської установи, які не будуть стосуватися приміщень Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької.

Ситуацією подивовані не тільки студенти, викладачі, а й мистецька спільнота краю та України. Бо не розуміють, як можна не інвестувати у майбутнє творчої молоді, а тим більше у такий складний воєнний час.

Приміщення навчальних закладів не можуть передаватися на потреби, які не є освітніми.Про це пише очільникам Тернопільщини голова Національної всеукраїнської музичної спілки Петро Андрійчук. Він просить не погоджуватися на пропозицію депутатів передати приміщення управлінню з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА та наголошує: «Очевидно, що рішення депутатів помилкове – цим вони спричиняють конфронтацію між нинішніми героями і духовністю, майбутнім України».

«Ініціатива Тернопільської обласної ради щодо передачі будівлі коледжу не під освітні потреби буде прямо суперечити чинному законодавству України та правам здобувачів фахової передвищої освіти –вважає голова Ради ректорів та директорів мистецьких закладів України Максим Тимошенко. «Закликаємо утриматися від пропозиції Тернопільської обласної ради про позбавлення студентів навчального приміщення та передачі його в оренду управлінню з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА. Не применшуючи заслуг ветеранів і висловлюючи глибоку шану до них, водночас ми не маємо права відбирати у мистецької молоді можливості творчого становлення заради розвитку культури і майбутнього нашої країни».

Що ж, найближчим часом, вірмо, ситуацію буде вирішено, адже і студенти, і ветерани заслуговують на позитивний результат. Питання тільки, яким чином все буде вирішено. Мабуть добре було б подумати про два різних приміщення, аби всім було комфортно. Одним грати на різних інструментах, а іншим – зустрічатися у спокійній атмосфері.