Чи повернеться спека на Тернопільщину: синоптики дали прогноз

На Тернопільщині у найближчі дні синоптики прогнозують теплу погоду без опадів, температура повітря прогріється до 28° тепла.

Про це написали на сторінці обласного Гідрометеоцентру.

13 серпня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура по області вночі 10 – 15° тепла, вдень 22 – 27° тепла. Температура по місту вночі 12 – 14° тепла, вдень 24 – 26° тепла.

14 серпня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14° тепла, вдень 23 – 28° тепла.

15 серпня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15° тепла, вдень 25 – 30° тепла.