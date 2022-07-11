Через перейменування тернопільських вулиць у жителів міста виникає чимало запитань, які документи необхідно буде змінювати. Відповіді на найпоширеніші запитання опублікували на сайті Тернопільської міської ради.

Переоформляти документи на житло чи землю не потрібно

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно при перейменуванні вулиць здійснюється виключно у випадку, якщо власником ще не зареєстроване майно у державному реєстрі речових прав. Якщо право власності на об’єкт нерухомого майна вже внесене у державний реєстр прав, то зміни не вносяться.

Тобто, якщо ви лише оформлюєте договір купівлі-продажу або проводите інші дії з переоформлення житла чи земельної ділянки, то оформлення буде відбуватися одразу на нову адресу. Якщо у вас є діючі документи (право власності) на нерухомість, то переоформляти їх не потрібно.

Вносити зміни у прописку не потрібно

Відповідно до Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», у разі зміни назви вулиць внесення змін у паспорт громадянина України у вигляді проставлення нового штампу не вимагається. Відтак, тернополянам, які зареєстровані на відповідних вулицях, не потрібно звертатись за додатковими послугами чи довідками.

При цьому відповідні зміни в документах тернополян, що свідчать про реєстрацію місця проживання, будуть вноситись в поточному порядку в разі зміни реєстрації місця проживання чи необхідності отримання витягу з реєстру Тернопільської міської територіальної громади.

Посадова особа органу реєстрації в день звернення людини або її законного представника видає витяг з реєстру територіальної громади з відповідними змінами. Витяг також можна сформувати через Єдиний портал державних послуг «Дія».

Витяг повинен містити унікальний QR-код, який формується автоматично. Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

Також відповідні управління міської ради, які здійснюють ведення відповідного обліку зареєстрованих, самостійно внесуть зміни у власні реєстри. Відтак, усі структурні підрозділи, які надають адміністративні послуги через ЦНАП та використовують у роботі інформацію про реєстрацію, і надалі самостійно отримуватимуть необхідну інформацію зі змінами.

Що робити юрособам, ФОПам та громадським організаціям

Юридичним особам, ФОПам та громадським організаціям потрібно внести зміни до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (при цьому не встановлений граничний термін внесення таких змін)

Перейменування вулиць місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи-підприємця є зміною їх перебування, що передбачає необхідність внесення відповідних змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі та підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Юридичним особам для внесення таких змін можна звернутись до будь-якого державного реєстратора або нотаріуса області в межах свого перебування. Для цього подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форма 2, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5).

Якщо адреса фігурує в установчих документах, до них теж доведеться внести зміни. У такому разі юридичним особам разом із заявою необхідно подати протокол/рішення загальних зборів учасників (або іншого уповноваженого органу управління), а також нову редакцію установчих документів (підписи на цих документах мають бути нотаріально засвідчені).

Фізичні особи–підприємці можуть здійснити державну реєстрацію зміни свого місцезнаходження чи проживання через будь-якого державного реєстратора або нотаріуса в межах України незалежно від свого місця проживання. Для цього подають заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу–підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форма 1, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5).

Увага!