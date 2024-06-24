Чому вигідніше купити холодильник з No Frost до нової квартири

При виборі нового холодильника для квартири у новобудові багато хто надає перевагу моделям з системою No Frost. І це цілком виправдано, адже подібні пристрої мають низку суттєвих переваг як в експлуатації, так і в плані економії коштів на довгостроковій перспективі. Розглянемо детальніше, чому холодильник No Frost дійсно вигідніший за звичайний статичний.

Головна перевага – ніколи не утворюється лід

Основне призначення технології No Frost (Ноу Фрост) – запобігати утворенню льоду на внутрішніх стінках холодильної та морозильної камер. Для цього в системі передбачений вентилятор, що циркулює холодне осушене повітря, а сконденсована волога відводиться назовні за допомогою спеціального дренажного каналу.

Завдяки цьому холодильник Ноу Фрост значно вигідніший в експлуатації, адже ви не витрачаєте дорогоцінний час на розморожування. А всередині створено оптимальні умови для тривалішого зберігання їстівних припасів..

Економія електроенергії

Відсутність льоду всередині дозволяє значно економити електроенергію. Справа в тому, що кригова шуба руйнує термоізоляцію, через що компресору потрібно більше часу для охолодження. Крім того, енергоефективність No Frost підвищується завдяки оптимальному повітряному потоку від вмонтованих вентиляторів.

За статистикою, протягом всього терміну експлуатації витрати на електрику для звичайного статичного холодильника на 30-40% вищі, ніж для No Frost. З урахуванням постійного зростання тарифів економія виходить дуже суттєва.

Відсутність необхідності розморожування

Велика перевага No Frost – ніколи не потрібне розморожування. Ця рутинна процедура не лише забирає час та сили, але й вкрай шкідлива для зберігання продуктів. При розморожуванні порушується температурний режим, продукти псуються, змінюється їх смак та харчова цінність.

Розморожування статичного холодильника небезпечне для самого приладу. Через різку зміну температур можуть з’явитися тріщини на внутрішніх стінках і виникнути коротке замикання. У No Frost такої проблеми немає.

Зручність експлуатації

No Frost додає зручності і комфорту при використанні будь-якого холодильника. Не потрібно витрачати час і сили на періодичне розморожування та чищення від льоду зі стінок. Завдяки циркуляції сухого повітря всередині не скупчується надлишкова волога, а продукти довше зберігають свіжість.

З тієї ж причини в No Frost не утворюються неприємні запахи. Вологе середовище – ідеальні умови для розмноження цвілевих грибків і розповсюдження різних мікроорганізмів, які і є причиною неприємних ароматів у старих холодильниках.

Довговічність та збереження первинних властивостей

При купівлі холодильника ми, звичайно ж, розраховуємо на тривалий термін його служби. З No Frost вірогідність цього значно вища:

Завдяки відсутності льоду не виходять з ладу пластикові деталі, що відповідають за циркуляцію повітря. Компресор менше зношується через оптимальну циркуляцію повітряних потоків. Сучасні холодильники з No Frost розраховані на 10-15 років безпроблемної експлуатації, зберігаючи високі показники енергоефективності та функціональності.

У звичайних статичних моделей термін служби в 1,5-2 рази менший.

Таким чином, очевидні переваги моделей No Frost – відсутність льоду, економія електроенергії, підвищена зручність і тривалий термін служби – цілком виправдовують їх більш високу ціну у порівнянні зі звичайними холодильниками. Додаткові витрати на придбання швидко окупляться завдяки економії на подальшій експлуатації.