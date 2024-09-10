Чому потрібно обрізати кісточкові дерева у вересні

Кісточкові плодові дерева, такі як вишня, слива та абрикос, мають певні особливості догляду. Вони потребують більшої уваги, особливо в питаннях підживлення та обрізки. Хоча обрізку часто планують на весну, досвідчені садівники рекомендують проводити її восени.
Чому варто обрізати восени
Осінь є оптимальним часом для обрізки кісточкових дерев, оскільки це допомагає підготувати їх не тільки до нового сезону, але й до зимових холодів. Осіння обрізка зменшує ризик інфекцій, дозволяє дереву краще перенести морози і формує здорову крону.
Схема обрізки
- Санітарна обрізка. Основна обрізка повинна бути санітарною. Її варто запланувати на вересень, а якщо осінь тепла — можна перенести на жовтень.
- Техніка зрізу. Важливо зрізати гілки під кутом 45 градусів, що допомагає уникнути накопичення вологи на зрізах і мінімізує ризик захворювань.
- Видалення зайвих гілок. Обрізають хворі та пошкоджені гілки, а також ті, що ростуть всередину крони або торкаються землі. Це допоможе дереву краще «дихати» і отримувати більше сонячного світла.
- Молоді пагони. На стовбурі та розгалуженнях видаляють молоді пагони, які можуть загущувати крону та забирати силу дерева.
- Обмеження обсягу обрізки. При сезонній обрізці не варто видаляти більше 1/3 обсягу гілок, щоб не викликати у дерева сильний стрес. Якщо необхідна масштабна обрізка, краще розподілити її на кілька етапів протягом декількох сезонів.
Обрізка кісточкових дерев у вересні — це важливий етап підготовки саду до зими. Виконуючи її за правильною схемою, можна значно підвищити стійкість дерев до морозів і закласти основу для здорового та багатого врожаю на наступний рік.
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