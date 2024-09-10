Чому потрібно обрізати кісточкові дерева у вересні

Кісточкові плодові дерева, такі як вишня, слива та абрикос, мають певні особливості догляду. Вони потребують більшої уваги, особливо в питаннях підживлення та обрізки. Хоча обрізку часто планують на весну, досвідчені садівники рекомендують проводити її восени.

Чому варто обрізати восени

Осінь є оптимальним часом для обрізки кісточкових дерев, оскільки це допомагає підготувати їх не тільки до нового сезону, але й до зимових холодів. Осіння обрізка зменшує ризик інфекцій, дозволяє дереву краще перенести морози і формує здорову крону.

Схема обрізки

Санітарна обрізка. Основна обрізка повинна бути санітарною. Її варто запланувати на вересень, а якщо осінь тепла — можна перенести на жовтень. Техніка зрізу. Важливо зрізати гілки під кутом 45 градусів, що допомагає уникнути накопичення вологи на зрізах і мінімізує ризик захворювань. Видалення зайвих гілок. Обрізають хворі та пошкоджені гілки, а також ті, що ростуть всередину крони або торкаються землі. Це допоможе дереву краще «дихати» і отримувати більше сонячного світла. Молоді пагони. На стовбурі та розгалуженнях видаляють молоді пагони, які можуть загущувати крону та забирати силу дерева. Обмеження обсягу обрізки. При сезонній обрізці не варто видаляти більше 1/3 обсягу гілок, щоб не викликати у дерева сильний стрес. Якщо необхідна масштабна обрізка, краще розподілити її на кілька етапів протягом декількох сезонів.

Обрізка кісточкових дерев у вересні — це важливий етап підготовки саду до зими. Виконуючи її за правильною схемою, можна значно підвищити стійкість дерев до морозів і закласти основу для здорового та багатого врожаю на наступний рік.