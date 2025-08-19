Розвиток цифрових технологій вимагає від бізнесу дедалі більшої швидкості обробки даних і здатності працювати з обчислювально складними задачами. Поява високопродуктивних графічних процесорів у хмарній інфраструктурі відкрила нові можливості для компаній, що прагнуть підвищити ефективність без значних капітальних витрат. Саме поєднання GPU та IaaS дає змогу отримати необхідну потужність «за вимогою», масштабуючи ресурси відповідно до потреб проєкту.

GPU в IaaS: новий рівень продуктивності для бізнесу

Використання GPU у хмарних сервісах дозволяє бізнесу значно прискорювати операції, що потребують паралельної обробки великих обсягів інформації. Графічні процесори особливо ефективні у машинному навчанні, науковому моделюванні, 3D-візуалізації, обробці відео та великих масивів даних. На відміну від традиційних CPU, GPU можуть одночасно обробляти тисячі потоків, що скорочує час виконання задач у кілька разів.

Вбудовані в IaaS-модель, GPU надають бізнесу можливість орендувати обчислювальну потужність лише тоді, коли вона необхідна. Це не тільки економить кошти, але й знімає навантаження з внутрішніх ІТ-відділів, адже адміністрування, оновлення та моніторинг бере на себе провайдер. Для компаній це означає перехід від довготривалих інвестицій у «залізо» до гнучкої моделі витрат. Завдяки цьому бізнес може швидше реагувати на зміни ринку, тестувати нові ідеї та запускати масштабні обчислювальні проєкти без затримок, пов’язаних з інфраструктурними обмеженнями. GPU в IaaS стають інструментом, який поєднує швидкодію, доступність та масштабованість.

Як поєднати IaaS та GPU для складних обчислень

Поєднання IaaS-платформи та GPU відкриває перед компаніями можливість ефективно працювати з ресурсомісткими завданнями, не обмежуючи себе апаратними рамками. Це особливо актуально для індустрій, де швидкість і точність обчислень мають критичне значення: фінансова аналітика, медичні дослідження, інженерне проєктування, обробка супутникових знімків.

Важливою перевагою такої інтеграції є можливість створення ізольованих середовищ для виконання різних завдань. Наприклад, під час тренування AI-моделей GPU-кластери можна налаштувати так, щоб вони працювали незалежно від інших ресурсів, мінімізуючи ризик впливу на критичні бізнес-системи. Це особливо важливо, якщо обробляються конфіденційні дані. Досвід провідних українських провайдерів, зокрема De Novo, показує, що використання GPU в IaaS дозволяє не тільки забезпечити високу продуктивність, а й інтегрувати рішення із сучасними підходами до кіберзахисту, включно з апаратним шифруванням та багаторівневим контролем доступу. Такий підхід робить інфраструктуру одночасно потужною та безпечною.

IaaS-платформи для SAP HANA

Системи SAP HANA вимагають високої швидкості обробки даних у пам’яті, що робить їх ідеальними кандидатами для розміщення в інфраструктурі з підтримкою GPU. Поєднання SAP HANA та графічних процесорів дає змогу виконувати складні запити, аналітику в реальному часі та моделювання бізнес-процесів у рази швидше.

Розміщення SAP HANA на IaaS-платформах із GPU дозволяє компаніям отримати доступ до ресурсів, налаштованих під специфічні вимоги проєкту. Це особливо актуально для організацій, що працюють із великими наборами транзакційних даних і потребують швидких відповідей для прийняття рішень. Крім того, використання хмарних платформ для Cloud HANA з GPU спрощує масштабування. У періоди пікового навантаження можна швидко додати нові обчислювальні ресурси, а після завершення інтенсивних робіт — повернутися до стандартної конфігурації, оптимізуючи витрати.

GPU в IaaS відкривають для бізнесу новий рівень гнучкості та швидкості обробки даних, дозволяючи вирішувати складні завдання без інвестицій у власне апаратне забезпечення. Це рішення поєднує переваги хмарної моделі з потужністю сучасних графічних процесорів, створюючи ідеальне середовище для інновацій.