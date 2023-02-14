14.02.2023 22:38

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Четверо педагогів представлятимуть Тернопільщину на конкурсі «Учитель року-2023»

14.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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У Тернополі  нагородили лауреатів другого етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2023». У ньому взяли участь кращі представники освіти області, які отримали заслужені нагороди від обласної влади. 

«Учитель року-2023» – це конкурс професійної майстерності вчителів, який вже 28 років поспіль проводять на державному рівні. Цьогоріч у номінаціях учасників були представлені чотири освітні напрямки: основа здоров’я, початкова освіта, фізичне виховання та захист України.

Лауреатів конкурсу нагородили грамотами і цінними подарунками. На їхню честь організували концерт за участю творчих колективів міста.

Четверо кращих вчителів представлятимуть Тернопільщину на національному рівні. В ОВА нам повідомили їх імена.

Отже, переможцем у номінації «Захист України» став  Василь Мазур, учитель Магдалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені родини Голоядів Скалатської ТГ. Кращим у номінації «Фізична культура» визнано Галину Курілову, учителя Гає-Розтоцького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» ім. Казимира Патриляка Залозецької ТГ. Педагог Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Юлія Золота перемогла в номінації «Початкова освіта». А вчительці Сороківської гімназії Хоростківської міської ради Тернопільської області Ірині Панасюк не було рівних у номінації «Основи здоров’я».

Теги: Учитель року-2023

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