Чергову хвилю коронавірусу прогнозують на Тернопільщині

На Тернопільщині триває вакцинальна кампанія від коронавірусу. Щепитися від хвороби можуть всі охочі у пунктах вакцинації, – зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

«Слід дотримуватися 14-денного інтервалу між вакцинацією проти COVID-19 та щепленнями від інших хвороб, крім грипу, які можна робити одночасно в різні руки або з будь-яким часовим проміжком. Проте, якщо є така необхідність, наприклад людина виїжджає за кордон, то щеплення від інших інфекцій та щеплення від ковіду можна робити одночасно. Це дозволено наказом Міністерства охорони здоров’я № 1067 від 20 червня 2022 р. Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може «перевантажити» імунну систему, якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі. Також у будь-який час можна робити екстрену вакцинацію, незалежно від того, коли було щеплення від COVID-19».