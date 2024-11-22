Через Тернопіль курсуватиме ще один потяг до Польщі

Укрзалізниця призначає другу пару поїздів № 765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів, які курсуватимуть через Тернопіль.

Відтепер тут будуть задіяні сучасні комфортабельні поїзди. Між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity. А на маршруті Рава-Руська — Львів — Чернівці курсуватиме дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

“Додавання місць на цьому маршруті дозволить значно розширити географію залізничного сполучення західних областей України з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд № 865/866 Чернівці — Рава-Руська”, – зазначають залізничники.

Зауважимо, як і в попередньому графіку, за маршрутом Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия курсуватиме поїзд №767/768 – 867/868.

Квитки на всі рейси після відкриття продажу будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів.