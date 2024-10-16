Через російський обстріл на Тернопільщині виникла пожежа на промисловому об’єкті

Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об’єктів на території Тернопільської області, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

“Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіціі, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає”, – йдеться у повідомленні ОВА.

Джерело: Тернопільська ОВА