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Через російський обстріл на Тернопільщині виникла пожежа на промисловому об’єкті

16.10.2024

Галина Кіт

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Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми, Оперативно, Тернопільщина

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Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об’єктів на території Тернопільської області, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

“Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіціі, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає”, – йдеться у повідомленні ОВА.

Джерело: Тернопільська ОВА

Теги: Тернопільська область, пожежа, обстріл РРФ

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