Через довіру і легковажність жителі області втрачають чималі гроші

Понад 47 тисяч гривень зникло з рахунку 41-річного жителя Тернопільської області після того, як він ввів реквізити своєї банківської картки на невідомому сайті. Як встановили правоохоронці, в одній із соцмереж потерпілий отримав сповіщення від знайомої про виплати грошової допомоги та посилання на невідомий веб-ресурс.

Чоловік перейшов на вказаний сайт та ввів дані своєї банківської картки. Вже через декілька хвилин отримав повідомлення про те, що з його рахунку зняли гроші. Згодом потерпілий з’ясував, що сторінку його знайомої, яка начебто надіслала йому фейкову інформацію, зламали невідомі особи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо розкриття злочину.

Поліцейські застерігають: не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте дані своїх банківських карток. Перевіряйте інформацію про грошові виплати з офіційних джерел. Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.

Якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства до поліції.

Люди продовжують довіряти невідомим особам, які відрекомендовуються співробітниками фінансових установ. Аферисти розповідають потенційним жертвам про блокування рахунків, збій системи та просять назвати персональні дані, врешті викрадають гроші.

Від такого злочину потерпіла 41-річна тернополянка. Додзвонювач, який назвався працівником банку, ввійшов у довіру та вивідав персональні дані карткового рахунку. Через деякий час жінка отримала сповіщення про зняття готівки в розмірі майже 88 000 гривень.

Правоохоронці Тернопільського РУП проводять розшукові заходи, аби встановити осіб, причетних до злочину. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Позбувся майже 20000 гривень житель області, який намагався оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб. За словами заявника, в мережі Інтернет він знайшов сайт з інформацією про матеріальну допомогу.

В повідомленні шахраї вказали посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За цим посиланням чоловік ввів персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

У цьому випадку аферисти використали фішинг. Потерпілий, не підозрюючи лихого, автоматично передав конфіденційну інформацію шахраям. Після чого з його рахунку зникло 18430 гривень.

За фактом шахрайства слідчі відділення поліції № 2 м. Бучач почали досудове розслідування, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.