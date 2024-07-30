Через аферистів жителька Тернопільщини втратила 150 000 гривень

Понад 150 000 гривень зникло з банківських карток жительки Тернопільського району після спілкування з невідомим. Співробітники Тернопільського відділення поліції встановлюють особу афериста.

Зі слів заявниці, до неї зателефонувала особа, яка представилася співробітником банку. Співрозмовник запевнив жінку, що на установу здійснюється кібератака, тому її банківські картки заблоковані. Аби розблокувати їх потрібно було підтвердити операцію через телефонний дзвінок, натиснувши «1». Потерпіла виконала умови, відтак з її рахунків невідомі зняли понад 150 тисяч гривень.

Слідчі поліції за фактом шахрайських дій відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці здійснюють оперативно-розшукові заходи для розкриття кримінального правопорушення.

Працівники поліції розповідають жителям області, як уберегти свої заощадження:

якщо ви отримали подібний дзвінок, негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте в банк за номером, вказаним на зворотному боці картки, або особисто зверніться у відділення банку;

співробітники банківської установи ніколи не перевіряють персональні дані;

не розголошуйте коди, які приходять на ваш мобільний номер, а також не набирайте невідомі комбінації цифр;

за жодних обставин не переказуйте кошти на будь-які інші рахунки на прохання співрозмовників;

якщо ви зрозуміли, що розкрили персональні дані картки аферистам або з вашим рахунком проводять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.